Boswachter Rick over mysterie van gladde slang op Sallandse Heuvelrug: ‘Leeft hij er nog? Dat zou zomaar kunnen’

HOLTEN - Wederom is er brand uitgebroken langs de A1 bij Holten. Langs de snelweg is de bult met stro en banden in brand gevlogen. Volgens de brandweer is de bult opnieuw opnieuw aangestoken.

10 juli