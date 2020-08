Botsing met twee auto’s tussen Haarle en Mariënheem

Café ’n Tip in Daarle en het mysterie van de 7 gele fietsen

7 augustus DAARLE - Als een baken van rust staat hij achter de tap van Café ’n Tip, het middelpunt van Daarle. Bij uitbater Jan Poorterman zijn alle kroegverhalen veilig. „Ik zeg altijd: what happens in ’n Tip, stays in ’n Tip.” Toch is er één mysterie dat hij graag zou willen ontrafelen: het mysterie van de gele fietsen.