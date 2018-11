Botsing tussen vier auto's zorgt voor verkeersoverlast in Holten

Nijverdal in Hellen­doorn of Heldern?

14 november NIJVERDAL - Veel inwoners van de gemeente Hellendoorn kunnen zich beter uitdrukken in hun eigen streektaal (Twents of Sallands) dan in het Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN). Vandaar dat de ChristenUnie en Lokaal Hellendoorn zich sterk maken voor het behoud van het ‘dialect’, bijvoorbeeld door op plaatsnaamborden ook de Twentse of Sallandse variant te vermelden.