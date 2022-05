Bouw aan de Klomphof in Wierden is begonnen: ‘Ik zou niet ergens anders heen willen’

Het zat al een tijdje in de pen. Bij De Klomphof, aan de rand van het Wierdense centrum wordt opgeknapt en nieuw gebouwd. Met dat eerste is nu begonnen.

Op wat nu nog een grasveld vol bergen zand is, komen twee blokken met totaal dertig appartementen en een twaalftal levensloopbestendige woningen. Aanvankelijk was het plan om twee woontorens te bouwen, maar daarvan is afgezien. Volgens directeur/bestuurder John Olde Olthof is het denken over de bouwvorm veranderd. „In zo'n toren woon je toch relatief anoniem. Wij vinden juist dat je mensen moet stimuleren met elkaar in contact te komen. Daarom wordt er zo gebouwd dat er een soort binnenterrein ontstaat waar je elkaar kunt ontmoeten.”

De woningen zijn zowel bedoeld voor starters als voor ouderen. Om extra ruimte te maken werd eerder al de oude boerderij Erve Mensink gesloopt. Die heeft al een hele waslijst aan gebruikers gehad, met als laatste een groep kunstenaars.

Renovatie

Binnen hetzelfde project valt ook de renovatie van 28 bestaande woningen. Eveneens eigendom van Reggewoon. De kleine woningen zijn al zo’n vijftig jaar oud en waren onderdeel van een oudercomplex dat inmiddels grotendeels is gesloopt. Ze zijn hard toe aan een opknapbeurt. De woningen worden worden helemaal gestript, krijgen een duurzame vorm van verwarming en modern sanitair. De start daarvan is voor begin volgend jaar gepland. Eerst wordt er aan de nieuwbouw gewerkt.

Blij

Een van de bewoners van de kleine woningen is Eric Filart. Hij woont er al een jaar of tien. „Met maar één slaapkamer is het niet groot. Maar ik ben alleen en eigenlijk heb ik er genoeg aan. Ik ben wel blij dat het wordt opgeknapt. Onlangs hebben we een voorlichtingsbijeenkomst gehad in 't Anker. Ze gaan eerst de nieuwbouw doen en dan komen wij aan de beurt.”

Enige nadeel van de Reggewoon plannen is dat hij zijn vrije uitzicht verliest op de grasvelden voor zijn woning. „Dat is jammer maar niet onoverkomelijk. Ik heb heb begrepen dat ze zeventien meter afstand houden. De hoogte is aan deze kant ook wat lager.”

De buurvrouw van iets verderop, Ria de Leng, ziet de opknapbeurt van de woning ook wel zitten. Ze woont er iets meer dan een jaar. „Het is prima wonen maar wel heel oud. Ik heb nog gewoon enkel glas in de ramen. Dat zie je bijna nergens meer.”

Beiden zijn tevreden over de locatie. Filart: „Je zit hier heel dicht bij het centrum.” Hij wijst met zijn arm. „Daar even tussendoor en je bent er al. Dit is een prima plekje, ik zou niet ergens anders heen willen.”

Volledig scherm KlImpressie van de nieuwbouw aan De Klomphof in Wierden. Op een soort binnenterrein kunnen bewoners elkaar ontmoeten. Zo wordt het wonen minder anoniem. © Reggewoon

Volledig scherm Impressie van de nieuwbouw aan De Klomphof in Wierden. Dit zijn enkele van de 12 levensloopbestendige woningen. © Reggewoon