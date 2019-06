‘Bouw nieuwe Hellendoornse brandweerkazerne in 2020’

Tweede drugspand dicht in Nijverdal

11:26 NIJVERDAL - In Nijverdal is deze week voor het eerst een drugspand op last van de Hellendoornse burgemeester Anneke Raven gesloten. De huurder mag zich zes maanden niet vertonen in zijn woning aan de Venkel, nadat bij een huiszoeking harddrugs zijn aangetroffen. Dit geval blijkt niet op zichzelf te staan.