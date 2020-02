Ondernemer uit Deventer maakt ‘spareribs per expres in huis’ in Salland mogelijk

De in Deventer woonachtige Brinkman wil begin maart de deuren openen van de Spare Rib Express. „Het is een franchiseonderneming die ruim zestig vestigingen heeft in het hele land. Maar in Twente en Salland kennen ze het nog niet”, zegt Brinkman. „Vandaar dat mijn keuze op Nijverdal viel. Bovendien zijn de mensen hier erg aardig want toen ik via social media bekend maakte dat er een Spare Rib Express zou komen, werd ik overstelpt met reacties.”