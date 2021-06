Ze weten het nu zeker: ze zijn volle zussen en zetten zich samen in voor hun geboorteland Nepal

Sanumaya en Shanti werden in 1979 en 1980 allebei geadopteerd, maar niet door dezelfde Nederlandse ouders. Pas sinds een paar jaar is officieel bevestigd dat ze biologische zussen zijn, nadat ze een dna-test lieten uitvoeren. „Maar we voelden het eigenlijk al. Er was ons allebei verteld dat we een zus hadden in Nederland.”