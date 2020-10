Zoon na inbraak bij zijn moeder in Holten: ‘Ik ben niet de zielige zoon, die op tv bij een openstaand laatje gaat staan’

HOLTEN - Hij wordt er naar eigen zeggen ‘nog net niet helemaal gek van’, maar marketeer Marcel Janssen uit Goor had niet verwacht dat Facebook zou ontploffen, nadat hij daar zaterdagavond een berichtje plaatste over de inbraak in de woning van zijn moeder in Holten. Dat berichtje was maandagochtend al meer dan 3.200 keer gedeeld en leidde bovendien tot honderden reacties en steunbetuigingen.

De inbrekers namen allerlei kostbaarheden mee en lieten een grote ravage achter in de vrijstaande woning aan de Houtweg. Joke Janssen (87) was niet aanwezig op het moment van de inbraak, omdat ze enkele weken geleden getroffen werd door een hersenbloeding. Ze revalideert momenteel in Deventer. Haar twee zonen proberen via Facebook informatie los te krijgen in een poging de politie te helpen de daders zo snel mogelijk te vinden.

„Ik ben hierover al benaderd door Hart van Nederland, maar wat heb ik aan reacties uit het verre Rotterdam. Ik wil niet de zielige zoon spelen, die bij een openstaand laatje op televisie zijn verhaal vertelt. Het gaat mij om concrete tips en daarvoor heb ik de lokale media nodig, die met hun wortels in Holten zijn verankerd”, benadrukt Janssen.

‘Superlief’

Hij vervolgt: „Al die reacties zijn superlief en hartverwarmend. Mensen willen graag helpen bij het opruimen van de achtergelaten puinzoon in het huis, het gras maaien en ga zo maar door. Weer anderen bieden hun spierkracht aan, maar daar ga ik niet op in. Wij gaan niet voor eigen rechter spelen. Ik krijg van al die reacties wel een heel positief gevoel, het doet me beseffen dat ik misschien in mijn directe omgeving ook wel wat attenter kan zijn.” Dan lachend: „Mijn collega's luisteren op de achtergrond mee en ze geven aan dat dit inderdaad een goed idee zou zijn...”

Tips

Janssen heeft tot nu toe tips gekregen over het tijdstip van de inbraak (in de nacht van vrijdag op zaterdag) en over een auto met buitenlands kenteken.