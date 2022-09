Brand bij Meubelmakerij De Pander in Enter onder controle: ‘De schade is aanzienlijk’

Hellendoor­ner Jan Dijsselhof is 25 jaar zelfstan­dig ondernemer: Van horeca tot maaltijd­voor­zie­ning

HELLENDOORN - Jan Dijsselhof (61) uit Hellendoorn is altijd bereid een stapje extra te doen om zijn klanten te gerieven. Hij is inmiddels 25 jaar actief als zelfstandig ondernemer, vroeger in de horeca en tegenwoordig in de maaltijdvoorziening. „Ik kom graag achterom bij de mensen thuis.”

