Brand in appartementencomplex Nijverdal: meerdere woningen ontruimd

Video Nijverdal­se hiphoppers naar WK in Zuid-Frankrijk: ‘Niet als groep individuen, maar als team optimaal presteren’

NIJVERDAL - Joshua Rada en Nicole Grooters, eigenaren van de dans- en sportschool Yoni Connect in Nijverdal, gaan voor de derde keer naar het WK hiphop. Hun dansgroep Next Episode Crew is eveneens van de partij in Zuid-Frankrijk. Podiumplaatsen worden niet verwacht. „Die Russen zijn ziek-goed.”

24 november