Brand in container vrachtwagen zorgt voor overlast op A1 bij Holten

Ook na 65 jaar ‘bij de muziek’ in Daarle denkt Albert Lohuis nog niet aan ophouden

HOGE HEXEL - Muziek is de rode draad in zijn leven. Niet voor niets dus is de 78-jarige Albert Lohuis al 65 jaar lid van de christelijke muziekvereniging EMOS uit Daarle. „Ik maakte hoogte- en dieptepunten mee. Maar ik hou me vast aan de mooie dingen.”

13 mei