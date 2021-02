Brand op de Sallandse Heuvelrug: rook in wijde omtrek te zien (maar geen reden tot paniek)

Gemaaide baan moet brand stoppen

Laatste brand van het jaar

Wie na vrijdag rookpluimen ziet uit het Nationaal Park moet wel de brandweer waarschuwen. Vrijdag is namelijk de laatste dag in het jaar dat er gecontroleerde heidebranden woeden. „Normaal doen we het liever als er nog vorst in de grond zit, maar dat was dit jaar niet mogelijk. Gelukkig is de grond nog wel koud genoeg. Na vandaag doen we het niet meer omdat het broedseizoen voor de vogels begint. Die zitten nu trouwens nog niet in het gebied dat we laten uitbranden, dat is door een ecoloog grondig gecontroleerd.”