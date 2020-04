Brand op Deurnese Peel na vier dagen eindelijk onder controle

Aan het begin van de avond werd door de gemeente Deurne bekendgemaakt dat de brand onder controle is en het grootste gevaar is geweken. Het veen smeult mogelijk nog wekenlang na en daarom blijft de brandweer de situatie nauwlettend in de gaten houden. Tot nu toe heeft de brandweer geen gevaarlijke stoffen gemeten. De bewoners van 59 geëvacueerde woningen rond het natuurgebied mogen weer terug naar huis. Burgemeester Hiko Mak van Deurne sprak opnieuw zijn dank uit aan iedereen, die heeft geholpen het vuur te bestrijden.

Grote schade

De schade aan de Deurnese Peel, een Natura 2000 gebied, is erg groot. Er is zo'n 800 hectare van het gebied verbrand. Mak: „Het is een enorme klap voor de natuur en het herstel kan heel lang duren.”

Handcrew