Brandende auto rijdt tankstation in Holten binnen: Hoe riskant is dat?

Reggeborgh ziet door corona in korte tijd 45 miljoen verdampen

13:41 RIJSSEN – Ook bij Reggeborgh is het in coronatijd niet alles goud wat er blinkt. Quote schetst hoe de investeringsmaatschappij van de familie Wessels uit Rijssen in korte tijd 45 miljoen euro zag verdampen. Althans, op papier.