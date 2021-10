Brandweer bevrijdt man uit put bij woonboerderij in Holten

EENS EEN TUKKER Zien we de naar Oostenrijk geëmigreer­de Edith uit Nijverdal straks in de tv-hit ‘B&B vol liefde’?

Het zou zomaar kunnen dat Edith Broekhuis (50) komend seizoen te zien is in de RTL-televisiehit B&B vol liefde. Want de vanuit Nijverdal naar Oostenrijk geëmigreerde Edith heeft in haar huis drie vakantieappartementen én... ze staat open voor een nieuwe liefde.

24 oktober