Brandweer heeft handen vol aan brandende houtsnippers in Rijssen

Hof van Salland in Hellen­doorn uitgeroe­pen tot beste vakantie­park van Nederland

11 augustus HELLENDOORN - Vakantiepark Hof van Salland in Hellendoorn is door Zoover uitgeroepen tot beste vakantiepark van Nederland in 2020. De website die zich richt op het beoordelen van parken publiceert deze dinsdag een lijst met de tien beste vakantieparken van het land. Hof van Salland prijkt bovenaan de lijst met een beoordeling van 9,80. Ook de nummer twee komt uit deze regio, namelijk Villapark Eureka in Deurningen.