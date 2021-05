Brandweer maakt einde aan vuurtje stoken op Dagcamping in Holten

Rustige Molendag in Rijssen: Pelmolen gegijzeld door corona en tiendui­zend schaliën

6 mei RIJSSEN - Het waait redelijk in rijssen. Niet gek voor de Nationale Molendag die komend weekeinde wordt gehouden. Maar helaas is er door corona niets open. En dan staat de Pelmolen in Rijssen ook nog eens in de steigers. Hoe staat het eigenlijk met die opknapbeurt? Gerrit ter Horst, die naast de molen woont, weet er alles van.