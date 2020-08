Brandweer redt hond bij woningbrand in Holten

Hoe hielden Hellendoor­ners zich staande in WO2?

21 augustus HELLENDOORN - In museum Erve Hofman is tot 24 oktober de nieuwe expositie ‘Dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog' te zien. Deze tentoonstelling schetst een indringend beeld van het leven in bezettingstijd in het dorp Hellendoorn.