Brandweer snelt naar verzorgingshuis in Rijssen voor brandende oliebol

Wild west in Rijssen: officier van justitie eist 5 jaar en tbs tegen schutter en brandstich­ter

21 december RIJSSEN/ALMELO - Afgelopen zomer meldt Rutger N. (29) zich bij de politie. Hij voelt zich schuldig over wat hij de laatste drie jaar in zijn woonplaats Rijssen aanrichtte. N. bekend een serie inbraken en branden in schuren en een vakantiehuis in het buitengebied, brandstichtingen van auto’s en het beschieten van drie woningen. Officier van justitie Menno Hoekstra eist maandag 5 jaar en tbs met voorwaarden.