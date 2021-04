Brazilianen betalen 341 miljoen voor de vegaburgers en -worst van Vivera uit Holten

Het bijna 400 werknemers tellende Vivera is in Nederland marktleider van vegavlees en de nummer drie van Europa. Met de verkoop wordt Vivera onderdeel van de grootste vleesleverancier ter wereld, met 245.000 werknemers, van wie er 145.000 in Brazilië werken. Vivera zelf had zijn eigen vleesactiviteiten een paar jaar terug juist verkocht.

In 27.000 supermarkten

Het bedrijf in Holten is sinds zes jaar eigendom van investeringsmaatschappij Gilde. Gilde kocht Vivera destijds samen met moederbedrijf Enkco Food voor een kleine 80 miljoen euro. Vivera ontwikkelt en produceert een breed assortiment voor grote retailers in meer dan 25 landen in Europa. Het bedrijf is een pionier in de ontwikkeling van vegetarische en plantaardige maaltijdcomponenten sinds 1990. In het koelvak van 27.000 Europese supermarkten liggen in totaal 50 verschillende producten van Vivera.