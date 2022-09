Briljanten huwelijk van ‘westerlingen’ Jan en Ria uit Nijverdal: ‘Je moet hier niet te veel praatjes hebben’

NIJVERDAL - Liefde op het eerste gezicht was het niet tussen Jan (90) en Ria (89) Langenegger, want ze kennen elkaar al van kinds af aan. Maar toen de puberteit eenmaal aanbrak, waren de verliefde gevoelens die ze voor elkaar kregen, niet meer tegen te houden.

Jan en Ria vieren vrijdag hun 65-jarige trouwdag. „Ik had twee zwarte vlechten toen ik nog jong was", vertelt de bruid. „Ik weet nog goed dat Jan er aan trok en dat vond ik natuurlijk niet zo leuk.” Maar de bruidegom is zich van geen kwaad bewust. „Heb ik dat gedaan? Ik weet alleen dat ik meisjes met donker haar wel leuk vond.”

Echte westerlingen

Jan werd geboren in Haarlem en Ria in Den Haag. Echte westerlingen dus, zoals ze zichzelf bestempelen. Achttien jaar geleden verhuisden ze naar Nijverdal omdat hun enige dochter in Hellendoorn woonde. Het was voor Ria niet makkelijk in het begin. „Ja, ik moest wennen", zegt ze. „Maar nu wil ik niet anders. Heerlijk die rust en die ruimte, die we hier nog hebben.”

Jan daarentegen wist al wel wat voor soort vlees hij in de kuip had, toen ze samen naar het oosten van het land vertrokken. „Ik was als jager al veel hier in de regio geweest. Toen merkte ik al dat je hier niet teveel praatjes moet hebben, want daar houden de mensen niet van.”

Quote Charles Aznavour had een projector voor zijn voorstel­ling nodig Ria Langenegger

Bijna veertig jaar bestierde het bruidspaar een fotozaak in de Leidsestraat in hartje Amsterdam. „Het was een prachtige tijd, we zaten dichtbij de Amsterdamse schouwburg. We hebben toen heel wat artiesten over de vloer gehad. Charles Aznavour bijvoorbeeld, omdat hij een projector voor zijn voorstelling nodig had", vertelt Ria.

Fijn aan de Storkstraat

„We hebben samen een geweldige tijd gehad en heel veel mooie herinneringen gemaakt. Ook minder mooie, maar daar gaan we het nu niet over hebben. We hebben het nog altijd fijn hier in ons appartement aan de Storkstraat. We lezen, puzzelen en kijken televisie en meer hebben we ook niet nodig op onze oude dag.”