Broedgebied bij Sallandse Heuvelrug per direct dicht voor bezoekers

Volgens boswachter Jos Schouten ligt de natuur een maand voor op schema. Dit komt mede door de warme wintermaanden. Natuurmonumenten is zelf ook gestopt met werkzaamheden, terwijl ze dit normaliter pas twee weken later doen. “Nu we zien dat er al broedende vogels op de heide zijn, is het ook noodzakelijk verstoring door recreatie te beperken. Daarom sluiten wij het broedgebied vervroegd. Er blijft op De Sprengenberg genoeg ruimte over voor wandelaar, fietser en ruiter om ook nu van de heuvelachtige vergezichten en het ontluikende voorjaar te kunnen genieten.”