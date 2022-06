Broeze: mannen van staal uit Nijverdal die van moeilijk houden: ‘Offertes zijn in principe dagprijzen nu’

Boodschap­pen doen? Bij deze supermark­ten in Wierden kom je even voor een dichte deur

WIERDEN - Nog even snel wat eten halen? Dan hoef je de komende weken niet bij de Jumbo of de Coop aan te kloppen. Beide supermarkten zitten tijdelijk dicht vanwege een grootschalige verbouwing. De Coop verdwijnt zelfs helemaal uit het dorp, want in dat pand opent over twee weken een gloednieuwe Plus supermarkt. „Maar we gooien niet de hele winkel om.”

16 juni