Bureau uit Hellendoorn koopt skilift voor in de tuin

De werkelijkheid is iets anders. De cabine is jarenlang in gebruik geweest in een Oostenrijks skigebied bij Kitzbühel, maar het uitzicht bestaat niet langer uit besneeuwde bergtoppen. Wie instapt, ziet de groene achtertuin van communicatiebureau Catapult Creëert.

In de aanhanger

Het bureau is de eigenaar. „Via een collega van ons konden we de cabine bemachtigen”, weet communicatieadviseur Jacomine Rozemuller. „Het apparaat is in Kitzbühel gebruikt om mensen naar de pistes te brengen. De skilift werd vervangen en onderdelen gingen in de verkoop.” De collega slaat toe en haalt de cabine met een aanhanger uit Oostenrijk naar Hellendoorn. De tuin van Catapult Creëert is deels op de skilift aangepast. Het apparaat hangt aan een stevig touw en de schuren zijn in Oostenrijkse stijl vertimmerd.

Concept

Een communicatiebureau zou geen communicatiebureau zijn als er geen creatieve draai aan is gegeven. „De skilift sluit mooi aan op de elevator pitch”, zegt Rozemuller, verwijzend naar de korte presentatie die mensen over zichzelf of een project geven in de tijd dat een lift van beneden naar boven gaat. „In deze campagne dagen we bedrijven uit om communicatievraagstukken bij ons neer te leggen en wij geven vervolgens in een hoog tempo, een snelle pitch, onze oplossing voor het vraagstuk weer. Eventueel in de skilift. Een leuke manier om kennis te maken.”