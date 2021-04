Burgemeester Anneke Raven neemt op 14 december afscheid van Hellendoorn, aan haar opvolging wordt gewerkt

Leerlingen Het Erasmus helpen bouwbureau uit Wierden bij ontwikke­ling van waterstof­huis: ‘Waterstof is de toekomst’

21 april ALMELO/WIERDEN - Hij gelooft heilig in waterstof. Waterstof heeft volgens de eigenaar van Bouwburo Jos Bloemendal in Wierden niet alleen de toekomst als brandstof voor auto’s, maar kan ook zorgen voor de stroom- en warmtevoorziening van huizen. Maar er valt volgens hem nog wel wat uit te zoeken. Vandaar dat hij niet lang na hoefde te denken toen drie havoleerlingen van Het Erasmus in Almelo hem vroegen of hij nog een leuke opdracht voor hen had.