Burgemeester Arco Hofland van Rijssen-Holten stopt

In 2010 werd de CDA’er benoemd tot burgemeester van Rijssen-Holten. Hofland (63) startte zijn politieke loopbaan in Dalfsen. In 2001 werd hij daar wethouder na 12 jaar in de gemeenteraad te hebben gezeten. In 2005 werd hij benoemd tot burgemeester in de gemeente Zwartewaterland.

Hoflands huidige ambtsperiode eindigt op 1 juni 2022. In maart begint het zoek- en benoemingsproces. Verwacht wordt dat pas eind 2022, begin 2023 de naam van de nieuwe burgemeester bekend is. In de tussenliggende periode wordt Hofland benoemd tot waarnemend burgemeester. Zijn beslisssing om te vertrekken is volgens de burgemeester in goed overleg gegaan met de Commissaris van de Koning in Overijssel Andries Heidema en de fractievoorzitters van de gemeenteraad.

„Ik voel me met hart en ziel betrokken bij Rijssen-Holten. Ben gezond en barst nog van energie. Daarnaast is er het besef dat het leven meer is dan werken. Ons gezinsleven is de laatste jaren verrijkt”, aldus Hofland. „Ook is er een besef dat een bestuurlijke continuïteit van belang is. En er is altijd het excuus dat het nooit af is, maar ook wisseling geeft weer mogelijkheden. In die zoektocht is het mijn overtuiging dat dit voor zowel de gemeente Rijssen-Holten als voor mij het beste is”.

Namens de gemeenteraad spreekt SGP-raadslid André Scheppink zijn respect uit voor Hofland. „Wij waarderen zijn inzet voor lokale gemeenschap en dat hij op regionaal en landelijk niveau de belangen van Rijssen-Holten onder de aandacht brengt.”