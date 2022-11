Burgemeester Hofland trekt vuurwerkvergunning in van Vuurwerkshop Holten: ‘Dit willen we niet meer hebben’

RIJSSEN/HOLTEN - Het is de grote passie van Stefan Schöppers: vuurwerk. Maar het is onwaarschijnlijk dat zijn vuurwerkwinkel dit jaar de deuren opent. De gemeente Rijssen-Holten trekt zijn vergunning in vanwege eerdere overtredingen van de regels.

Rotjes, wondertollen of vuurpijlen en al het andere consumentenvuurwerk is vanaf heden verboden terrein voor de Holtens vuurwerkliefhebber. De gemeente Rijssen-Holten heeft per ingang van 2 november de vergunning ingetrokken. Alleen sterretjes mag de Holtenaar nog verkopen, want zogenoemd kindervuurwerk mag zonder vergunning in de winkel liggen.

„We doen dit omdat zijn handelen ernstig in strijd was met de openbare orde en veiligheid. Op die locatie door die ondernemer willen we dat niet meer hebben”, aldus burgemeester Hofland tegenover de gemeenteraad. Schöppers heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan tegen het besluit.

Inval bij opslag

De politie deed vorig jaar een inval bij een opslag van Schöppers midden in een woonwijk en trof 1700 kilo aan. Het ging om vuurwerk dat niet langer legaal is in Nederland en vuurwerk dat bewust verkeerd gestickerd was naar een lagere vuurwerkklasse. Ook zat er showvuurwerk bij, dat niet verkocht mag worden aan consumenten. De gemeente sloot vervolgens de winkel aan de Kerkstraat in Holten van december tot 5 januari.

Niet alle vuurwerkbezigheden van Schöppers worden aan banden gelegd. Bij de provincie Overijssel heeft hij nog een vergunning voor showvuurwerk en een vuurwerkopslag.

Stefan Schöppers was niet bereikbaar voor commentaar.