Burgemeester trots dat Enters Hervormd Dienstgebouw meteen volzit met Oekraïense vluchtelingen

Twee motoren botsen in Holten: 1 gewonde

HOLTEN - Bij een kop-staartbotsing in Holten is zondag een vrouw gewond geraakt. Zij zat als bijrijdster achterop een motor. Deze remde. Een man die vlak achter het stel reed - ook op een motor - slaagde er niet in even snel te remmen als zijn voorgangers en raakte hen.

16 mei