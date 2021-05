‘Burgemeester van Splo’ bouwt hoogste paasvuur én hoogste sneeuwpop: ‘Hij had dat ruige en woeste’

In het bos, tussen het hout, slaat het noodlot toe. Een donderslag bij heldere hemel. Prompt als Wim Toorneman, natuurmens en vrijwilliger bij landschapsploeg Greun Hoolt’n wordt geveld door een hartinfarct, begint het te regenen. De wolken huilen, zeggen zijn dochters. Op de begrafenis speelt muzikant en kroegbaas Toon Eppink (51) twee geliefde regensongs van Creedence Clearwater Revival: Who’ll stop the Rain en Have you ever seen the Rain. Espelo huilt mee.