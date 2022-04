Burgemeester zingt André Hazes in De Lantaarn: ‘Ik wil in elk geval nog enkele noten goed raken’

VIDEO Bestuurder raakt controle kwijt over peperdure Engelse sportwagen en rijdt hem total loss tegen een boom

Een dure uitglijder zaterdagavond op de Burgemeester H. Boersingel in Nijverdal. Een open sportwagen, een Morgan plus Six raakte flink beschadigd toen het op een boom klapte. De bestuurder is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

