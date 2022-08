Buurt in Nijverdal geeft strijd tegen mast niet op en stapt naar Raad van State

NIJVERDAL - De strijd rond de toekomstige telecommast in de Kruidenwijk gaat door. Buurtbewoners uit de omgeving de Veenweg gaan na de verloren rechtszaak van vorige maand toch in beroep en stappen naar de Raad van State. „Het is nu zaak dat we onze klachten tegen de mast nog beter onderbouwen.”

Het bos aan de Veenweg ligt er deze dagen nog vredig bij. Baasjes laten er ongestoord hun hond uit en wandelaars verkennen de paden die er door de jaren heen zijn aangelegd. Resten van boomhutten en diepe kuilen verraden dat er regelmatig kinderen in het bos spelen.

Einde

Aan die rust kan elk moment een einde komen. Dan komen de graafmachines en torenbouwers van Novec om aan de rand van het bos, pal tegenover één van de huizen aan de Veenweg, een circa 40 meter hoge telecommast te bouwen. Die torent dan zeker 15 meter boven de hoogste bomen uit, is de vrees.

Maar het moet maar, zo oordeelt de gemeente Hellendoorn. Willen we ook in de Kruidenwijk snel internet en eventueel 5G-ontvangst, dan kunnen we niet zonder die mast.

En dat is precies waar de directe omwonenden zich enorm aan storen. Want waarom daar? Waarom in dat mooie stukje natuur strak naast een woonwijk?

Waarde

De buurt is bang dat de waarde van hun huizen keldert en dat er gezondheidsrisico’s aan de mast kleven. Veel is er immers niet bekend over de effecten van 5G-straling, is de mening.

Alleen al daarom willen buurman Berry van Brink en medestanders het ding niet in de achtertuin. Ondanks de verloren rechtszaak in Zwolle, begin vorige maand, zien ze voldoende kansen om het hogerop te zoeken. Bij de Raad van State in Den Haag om precies te zijn.

Het verzoek is deur al uit, geeft Van Brink aan. „We gaan het zelf doen. Vooralsnog zonder advocaat of andere juridische ondersteuning”, zegt hij. Mogelijkheden genoeg, meent hij. „In de uitspraak van de rechter in Zwolle staat dat wij weliswaar klachten hebben, maar dat we die niet juridisch konden onderbouwen met feiten. Daar zijn we nu druk mee bezig.”

Alternatief

De buren zijn van mening dat de gemeente Hellendoorn en torenbouwer Novec veel te weinig hebben gedaan om een alternatieve locatie te vinden voor de toren. Ook deugt de communicatie tot de dag van vandaag niet. Dat lieten ze onlangs tijdens de rechtszaak al horen.

„Als die toren een paar honderd meter verder bij de Spikkenplasweg of het uitkijkpunt over het Wierdense Veld komt, zijn al onze problemen opgelost”, zegt Van Brink. Dat die grond in eigendom is van Landschap Overijssel hoeft geen probleem te zijn, vinden de buurtbewoners, want de organisatie wil best meedenken. „Dat de gemeente het vervolgens heeft over de natuur is vreemd, want er staan daar al verschillende elektriciteitsmasten.”

Een andere optie is volgens de buurt dat de hoeveelheid zendapparatuur in de schoorsteen van TenCate wordt uitgebreid. Maar de gemeente en Novec zeggen dat er dan niet genoeg dekking is voor de hele Kruidenwijk.

Geen vertraging

Wanneer de zaak in Den Haag behandeld wordt, is nog niet bekend. Dat kan wel even duren. Wel kan het zijn dat de werkzaamheden voor de mast alvast beginnen, want behandeling bij de Raad van State hoeft de bouw niet te vertragen. „Al kan het natuurlijk wel een risico zijn, als de Raad de bouw alsnog afwijst.”

Catja Beers van Novec gaf tijdens de rechtszaak al aan niet te weten welke zendapparatuur er straks in de toren komt. Dat is aan de providers. Straling van apparatuur wordt vervolgens gecontroleerd door het Agentschap Telecom.

De verwachting is dat Novec in de loop van dit najaar begint met bouwen.

Volledig scherm De tussen fraai groen en het Wierdense Veld gelegen Veenweg. © Bert Kamp Reggestreekfotografie