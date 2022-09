Buurtbewoner hoort knal: explosie in riool in Wierden

Wierdenaar Marc Adriani sprak als eerste met nabestaan­den supermarkt­moord ‘Een gruwelijk verhaal’

WIERDEN - Het was een van de gewelddadigste overvallen in Nederland. In 1990 werden twee supermarktmedewerkers bij de Albert Heijn in Oosterbeek doodgeschoten, een derde vakkenvuller overleefde het maar net. Wierdenaar Marc Adriani dook in het verhaal uit zijn jeugd, sprak als eerste journalist met de nabestaanden en deed een grote ontdekking.

27 augustus