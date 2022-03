Cabaretier Freek de Jonge schrijft z’n memoires en draagt in Hellendoorn voor uit eigen werk

Kom Verder! is een familiegeschiedenis, die begint bij de opa van Freek. Deze veldarbeider kreeg een ‘roeping’ en werd bijbelcolporteur en evangelist. Zijn zoon Andries werd predikant en stond onder meer in het Friese Workum op de kansel, waar de kinderkamer van Freek stond en jaren later ook dominee Jan Dirk Wassenaar predikte. Dat stukje gedeeld verleden zorgde voor een band tussen deze inmiddels in Hellendoorn werkzame dominee en de cabaretier, die al meer dan 20 jaar bestaat.

Voorlezen uit eigen werk

Deze avond is een initiatief van de Stichting Noabers van ’n Oalen Griezen, die enkele jaren geleden is opgericht om het onderhoud van de monumentale Middeleeuwse dorpskerk financieel te ondersteunen. Een deel van de opbrengst van de bijeenkomst is bestemd voor dit doel. De entree is 15 euro en kaarten kunnen aan de ingang van de kerk worden gekocht. Na afloop is er nog een hapje en drankje in De Leerkamer.