Café-eigenaar in Nijverdal die beboet werd voor terraszitters: ‘Geen enkele regel overtreden’

Klussers die pauze namen

De uitbater is het niet eens met het proces verhaal. Volgens de kroegbaas was het café gesloten en ging het om twee bevriende klussers, die pauze namen op het terras. De terraszitters zaten volgens hem keurig op anderhalve meter afstand van elkaar. ‘Na een uur, anderhalf uur toen we klaar waren hadden we natuurlijk wel zin in wat drinken. Omdat binnen geen kruk staat (die worden allemaal opgeknapt) gingen we even buiten zitten op het terras wat net zo gesloten is als De Kachel zelf. Er werd geen enkele regel overtreden. Café was gesloten. Terras was gesloten’, reageert de uitbater op social media.