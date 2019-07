Caravan in Holten mogelijk in brand gestoken

video Dagje Hellen­doorn: een ode aan noeste arbeid

8:11 HELLENDOORN - Dagje Hellendoorn is terug. In 2018 zette de organisatie noodgedwongen een streep door het evenement. De hitte gooide roet in het eten. Dit jaar hangen de liefhebbers van oude ambachten met de benen uit Erve Hofman. En het is maar 2 graden koeler.