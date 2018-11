CDA en VVD willen dat er concrete afspraken worden gemaakt over N35

Vorige week werd bekend dat de verbreding van de N35 officieel op de agenda komt van het rijk. Het is opgenomen in het meerjarenplan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft in een gesprek met Overijssels gedeputeerde Bert Boerman toegezegd het gesprek over de verbreding aan te gaan.

Maar het CDA en de VVD vinden een gesprek niet genoeg. Boerman was tevreden over de afspraken. CDA-Statenlid Bart van Moorsel denkt daar anders over. „Ik ben teleurgesteld over het resultaat van het gesprek met de minister. Wij willen dat nu concrete afspraken worden gemaakt over de resterende knelpunten op de N35 in Mariënheem, Haarle en Laag Zuthem. De aanleg zal niet voor 2024 starten, maar dan moet dit jaar wel de eerste stap worden gezet.”

Verkenning starten

Die mening deelt zijn VVD-collega Regien Courtz. „De N35 is cruciaal voor onze inwoners en ondernemers. We willen dat deze verkeersader zo snel mogelijk en volledig twee keer tweebaans en een 100 kilometer per uur-weg wordt.”