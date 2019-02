Celstraffen voor Lelystadse inbrekers na strooptocht in Nijverdal en Rijssen

necrologie ‘Wandelend reglement’ Jan Meester was vergroeid met de rallysport

8:14 HELLENDOORN - Een van de grondleggers van de Hellendoorn Rally, Jan Meester, is zondag op 76-jarige leeftijd overleden. In de jaren 70 en 80 was Jan Meester navigator, maar hij is vooral bekend geworden vanwege de Hellendoorn Rally waarvan hij samen met Herman Olthof de grondlegger was. Meester maakte veel mee in zijn rallyleven, ook dodelijke ongelukken. Hij noemde de sport, waar hij zich met hart en ziel voor inzette, ‘fascinerend maar risicovol’.