Chaos compleet op A1: snelweg tussen Hengelo en Apeldoorn vanavond dicht om schade te repareren

Update | VideoHOLTEN - De A1 tussen Hengelo en Apeldoorn gaat vanavond na de avondspits een tijd grotendeels dicht. Dit gebeurt om alle schade aan het wegdek te repareren, na drie ongelukken deze ochtend. Later op de ochtend ging het ook nog mis op de Rijssenseweg in Holten. Rijkswaterstaat spreekt van een uitzonderlijke situatie.

Rond 6.30 uur was het voor de eerste keer raak. Een supermarktvrachtwagen die richting Hengelo reed, kantelde in een scherpte bocht ter hoogte van werkzaamheden. De weg lag na het ongeval bezaaid met kapotte bierflesjes. De vrachtwagen ramde een tijdelijke wegafscheiding. Die lag er vanwege de werkzaamheden aan de A1, die wordt verbouwd tot een snelweg met twee keer drie rijstroken. “Daarbij is de wegafscheiding op de andere weghelft terecht gekomen. Dat maken we eigenlijk nooit mee. Uitzonderlijk", vertelt Jenneke Blok, persvoorlichter van Rijkswaterstaat.

Omdat de afscheiding op de andere weghelft kwam te liggen, liep de vertraging in de richting van Apeldoorn zelfs op tot ruim twee uur. Door de file die ontstond door het ongeval, ging het iets verderop weer mis. Een auto knalde daar omstreeks 09.00 uur op een stilstaande vrachtwagen. Door dat ongeval was de A1 in de richting van Twente afgesloten van afslag Holten/Lochem naar de afslag Holten/Markelo. De bestuurder van de auto raakte gewond.

Niet veel later ging het wederom mis op de A1 - dit keer ter hoogte van Rijssen - met een soortgelijk ongeval als het tweede. Een vrachtwagen en een auto kwamen iets verder dan de afslag Enter/Rijssen met elkaar in botsing. De autobestuurder raakte zo ernstig gewond, dat er ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Twee rijstroken werden afgesloten. Op de provinciale weg in Holten (N350) raakten niet veel later nog vijf voertuigen betrokken bij een kop-staartbotsing, maar daarbij raakte niemand gewond.

De schade aan de weg, veroorzaakt door het eerste ongeval, is dermate groot dat besloten is om de A1 maandagavond voor een groot deel te sluiten. Vanaf 21.00 uur gaat de A1 in de richting van Amsterdam helemaal dicht. In oostelijke richting blijft één rijweg open. Rijkswaterstaat verwacht dat de reparatie enkele uren gaat duren. “Maar we verwachten dat het voor de ochtendspits is opgelost.”

Rijkswaterstaat kan geen directe aanleiding geven voor de reeks aan ongelukken. “Maar het valt ons wel op dat het weer veel drukker wordt op de weg. In het begin van de coronatijd was het natuurlijk veel rustiger op de weg, maar daar is nu geen sprake meer van. Meer verkeer op de weg betekent automatisch meer ongelukken", aldus Blok.

De snelheidswijziging van 130 naar 100 op snelwegen ligt volgens Blok niet ten grondslag aan de serie ongevallen. “Bovendien gebeurden de ongelukken op een traject waar wij met de weg bezig zijn. Dan geldt er voor automobilisten een aangepaste snelheid. Wij proberen automobilisten daar altijd voor te waarschuwen. Dat er afstand gehouden moet worden bijvoorbeeld, maar helaas gebeurt dat niet altijd. Het is alleen niet duidelijk of dat bij deze ongevallen het geval was.”

