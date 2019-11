Chaotische avondspits op A1 door reeks ongelukken zorgt voor lange files

Twentse bouwers in de prijzen bij Cobouw top-50

16:19 OLDENZAAL/RIJSSEN - Reinteninfra in Oldenzaal is van de Twentse (wegen)bouwbedrijven vorig jaar het snelst in omzet gegroeid. Ten Brinke Group van Albert ten Brinke uit Rijssen was het best presterende bouwbedrijf van Nederland in 2018.