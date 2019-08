Chauffeurstekort in de regio: ‘We krijgen het niet meer opgelost, dat is zeker’

Oorzaak brand uit Almelo naar Rijssen verhuisde Mega Keuken Deal bekend

7 augustus RIJSSEN/ALMELO - De brand bij Mega Keuken Deal aan de Jutestraat in Rijssen heeft een technische oorzaak. Dat laat een brandweerwoordvoerder desgevraagd weten. Dat is voor de politie reden geen nader onderzoek in te stellen; er is tenslotte geen vermoeden van brandstichting.