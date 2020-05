Chris Zegers reist voor nieuwe seizoen 3 op Reis niet door Azië of Amerika, maar door Overijssel

ENSCHEDE - Wie tijdens deze coronacrisis toch op vakantie wil moet het doen met een bestemming in eigen land, zo lijkt het. Gelukkig valt er genoeg moois te zien in Nederland, beseft ook BNNVARA. Het welbekende reisprogramma 3 op Reis richt zich de komende tijd noodgedwongen op vakantiebestemmingen in eigen land. En dan mag Overijssel natuurlijk niet ontbreken.

De uitzendingen zijn iets anders dan dat we gewend zijn van 3 op Reis. In plaats van alle continenten over te reizen, verkennen presentatoren Chris Zegers, Nienke de la Rive Box, Maurice Lede en Jennifer Hoffman vanuit hun eigen woonplaats stukje bij beetje inspirerende plekken in eigen land Nederland.

Aan 3 op Reis-veteraan Chris Zegers de eer om Overijssel te ontdekken. Met een bezoek aan onder andere Zwolle, Nationaal Park Weerribben-Wieden, de Lemelerberg en Nationaal Park Sallandse Heuvelrug komt deze provincie uitgebreid in beeld in de nieuwe reeks van het programma.

Chris gaat onder andere mountainbiken en overnachten bij de Lemelerberg en kanoën in Giethoorn en Weerribben-Wieden. Ook maakt hij een fietstocht met oud-wielrenner Rob Harmeling over de Sallandse Heuvelrug.

Later dit jaar op de buis

De opnames van de binnenland-editie van 3 op Reis zijn deze donderdag begonnen, ook in Overijssel . Vanaf vandaag gaat de crew al op pad in Overijssel. Later dit jaar worden nog meer opnames gemaakt. De eerste uitzendingen worden volgens BNNVARA vanaf september op televisie uitgezonden. Als de coronamaatregelen het toestaan willen de programmamakers ook over de grens afleveringen opnemen dit seizoen.