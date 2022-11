College Rijssen-Holten ontkomt aan motie van afkeuring na achterhouden informatie

RIJSSEN/HOLTEN - Oppositiepartij Gemeentebelang Rijssen-Holten dreigde het gemeentebestuur vrijdag met zwaar geschut: een motie van afkeuring. De reden? De partij is ontevreden over de gebrekkige informatie van het college van Rijssen-Holten, dat transparantie en openheid naar eigen zeggen hoog in het vaandel staan bij de gemeente.

Fractievoorzitter Erik Alberda van Gemeentebelang is niet te spreken over het college. Elk jaar ziet de gemeenteraad een begrotingsscan in. Daarin staan de aantekeningen en adviezen van ambtenaren aan het college over de jaarlijkse begroting. Maar dit jaar had het veel voeten in aarde om de documenten te verkrijgen.

WOO-verzoek

Eerst zei het college dat de scan niet bestond. Daarna was de lezing dat het document niet verstrekt kon worden. En pas toen Gemeentegelang dreigde met een zogenaamd WOO-verzoek (voorheen bekend als een WOB-verzoek) kwam de scan boven water.

Quote Het is pijnlijk dat de informatie niet gelijk gedeeld werd André Scheppink, Fractievoorzitter SGP

Over de gang van zaken dreigde Alberda daarom een motie van afkeuring in te dienen. Maar dat zou te zwaar geschut zijn volgens de andere partijen in de gemeenteraad. Steun ervoor kreeg Gemeentebelang dan ook niet.

Wel wil de gehele raad zwart op wit krijgen dat gevraagde documenten voortaan gewoon worden vrijgegeven. „We hebben een cultuur van openheid en transparantie. Dat moeten we in stand houden. Het is pijnlijk dat de informatie niet gelijk gedeeld werd”, aldus André Scheppink, fractievoorzitter van de SGP.

Wollig taalgebruik

In het verleden zijn de scans van kadernota’s en begrotingen inderdaad gedeeld. Dat bevestigt ook verantwoordelijke wethouder Erik Wessels. In eerste instantie zei hij dan ook: „Het gaat om persoonlijke opvattingen van de ambtenaren. Deze hoeven we niet mee te nemen.” Maar met dat antwoord nam de gemeenteraad geen genoegen. „Beleidsopvattingen zijn geen persoonlijke opvatting”, aldust raadslid Jan Beunk (Gemeentebelang).

Met wollig taalgebruik gooide wethouder Wessels vervolgens nog meer olie op het vuur. Tot drie keer toe vroeg GemeenteBelang een schorsing aan om de uitspraken van de wethouder intern te bespreken. „We balen van het gedraai van het college. We hebben geen excuses gehoord en er is ook niet beloofd dat het niet weer gaat gebeuren”, zegt Alberda strijdvaardig. „Het is gewoon de wet.”

Spijt

„We hadden dit achteraf anders moeten doen”, benadrukt Wessels uiteindelijk. „Ik betreur dat het op deze manier is gelopen en als college gaan we er voor zorgen dat u de informatie ontvangt die u nodig heeft.”

Na deze toezegging trok GemeenteBelang de motie alsnog in.