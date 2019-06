Compleet nieuwe ‘top’ De Waerdenborch: maatregel moet einde aan onrust maken

Gemeente wordt eigenaar van vm­bo-vestiging in Nijverdal

13:06 NIJVERDAL - Als de gemeenteraad op 9 juli groen licht geeft voor de bouw van één nieuwe grote school voor voortgezet onderwijs in Nijverdal, dan komt de huidige vmbo-vestiging van de christelijke scholengemeenschap Reggesteyn aan de Willem de Clercqstraat in 2023 in het bezit van de gemeente Hellendoorn.