Conflict over Wierdense zomerfeesten duurt voort: cafébaas dreigt met juridische stappen

MET VIDEO Hulpdien­sten rukken massaal uit na melding van drenkeling in Wierden

WIERDEN - Een persoon is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt. Dit gebeurde aan de Zuidbroeksweg in Wierden. In eerste instantie kregen de hulpdiensten te horen dat er een persoon te water was geraakt, maar dit bleek niet het geval te zijn.

9 december