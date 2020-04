Corona geeft Subways in Zwolle en Hardenberg laatste duwtje richting faillissement

Erve Hofman in Hellen­doorn komt naar je toe deze lente

15:49 HELLENDOORN - Mensen bezoeken museumboerderij Erve Hofman om iets meer te weten te komen over de historie van- en het leven in het dorp Hellendoorn. Vanwege het Corona-virus zijn de deuren van dit museum echter in elk geval tot 1 juni gesloten.