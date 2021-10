Coronagolf in Rijssen geeft burgemeester hoofdbrekens: ‘Begin me af te vragen of we zo verder kunnen’

Grote schade bij auto’s in Rijssen: smiley en rondjes in autolak gekerfd

13 oktober RIJSSEN - Hij kon het amper geloven toen hij maandag in zijn auto wilde stappen. De Ford Fiesta van Richard Bartel (36) was zwaar beschadigd met heftige krassen. Op de motorkap staat een smiley in de autolak. Ook twee auto's van zijn buren zitten vol gekrabbel.