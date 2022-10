Coulisse gaat met bouw nieuwe campus van ruim 50 miljoen euro in Enter voor ‘wow-gevoel’

reportage Arbeidsmi­grant Lucas (43), gezinsman uit Polen, moet het in Twente doen met een bedje op een oude kamer

HOLTEN - Het zou hem heel wat waard zijn: een eenpersoons slaapkamer. Maar de Poolse arbeidsmigrant Lucas weet dat dat er de komende tijd waarschijnlijk niet in zal zitten. Het aantal woonplekken voor tijdelijke krachten in Twente is schaars. Een reportage, over een probleem met vele gezichten. „Iedereen een eigen kamer? Dan moeten we naar twee keer zoveel huizen!”

20 oktober