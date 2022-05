Crossbaan in Enter een stap dichterbij, bezwaren van buren afgewezen

Film ‘Zo doo wiejleu dat’ is feest der herkenning voor nostalgi­sche Tukkers

Een avondvullende film over honderd jaar Twente. Is daar publiek voor? Waarschijnlijk niet in heel Nederland, al trok de Twentse blockbuster De Beentjes van Sint Hildegard ook volle zalen buiten het stroomgebied van de Regge en de Dinkel. Maandagavond beleefden 450 bezoekers in het Parkgebouw in Rijssen de première van Zo doo wiejleu dat, een eeuw Twente in beeld.

