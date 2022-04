Crossers gaan drie dagen los op de Zuurberg in Holten

HOLTEN - Drie dagen rond Pasen staat het terrein van MAC Holterberg in het teken van een groot motorcross evenement. Tientallen mensen zijn bezig om alles daarvoor in orde te maken. In vijf vragen legt de voorzitter van de crosscommissie André Vincent uit wat er met Pasen allemaal gaat gebeuren op de Zuurberg.

Eindelijk kunnen de motoren weer crossen op de Zuurberg, jullie thuiscircuit. Wat gaat er 16, 17 en 18 april allemaal gebeuren?

„Ons evenement duurt inderdaad drie dagen. Dat idee is een keer aan tafel ontstaan. Op zaterdag voor Pasen hebben we de Uitwisselingscross. Dat is een wedstrijd waarin rijders van acht regionale clubs met elkaar de strijd aan gaan. De cross bestaat al ruim twintig jaar. Het gaat om de clubs van St. Isidorushoeve, Markelo, Holten, Harfsen, Halle en Lochem, Vorden en Borculo.”

En zondag, Eerste Paasdag?

„Op zondag hebben we de VMCN, dat is de Vintage Motorcross Club Nederland. De deelnemers komen uit heel Nederland. Ze komen speciaal naar Holten om op de oude motoren te crossen. Er zijn verschillende klasses waaraan ze mee kunnen doen. Er wordt ook gereden voor het Open Nederlands Kampioenschap Brommercross. Dat is altijd een leuk onderdeel. Maar er zijn ook categorieën voor de zestig-plussers en zestig-minners.”

Komen de zijspannen nog in actie?

„Jazeker, die komen op het programma voor Tweede Paasdag. Op die dag hebben we een druk programma met twaalf verschillende starts. Behalve de zijspancrossers zijn er ook wedstrijden voor de veteranen en de verschillende mx-klasses. Er is veel te zien.”

Heeft de gedwongen corona pauze nog consequenties gehad voor de belangstelling?

„We hebben een vaste club. Daarop heeft corona niet veel invloed gehad. We moeten wel ons best doen om voldoende vrijwilligers te vinden. Maar dat geldt ook voor andere verenigingen. Maar het is niet zo dat we veel leden hebben verloren. Wat dat betreft is het redelijk stabiel gebleven. We zoeken trouwens nog baancommissarissen.”

Het is al weer een tijd geleden sinds het laatste grote evenement. Hoeveel publiek wordt er verwacht aan de Evertjesweg.

„Ik denk dat we een paar honderd bezoekers krijgen. Iedereen die dat wil en leuk vindt kan bij ons een kijkje nemen. Een kaartje kost 7,50 euro. Daar kun je de hele dag voor bij ons rondlopen. Het hangt een beetje van de weersomstandigheden af.”