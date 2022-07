Crossliefhebbers woedend over vernietiging raceterrein in Rijssen: ‘Red de crossbaan!’

RIJSSEN - ‘Hier komt een crossbaan!’, is in vuurrode letters op een stuk hout gespoten. ‘Deze crossbaan gaat niet weg, de gemeente heeft pech’, is nog zo’n tekst. Het zijn teksten van protest. Crossliefhebbers kunnen de vernietiging van het crossbaantje aan de Holterstraatweg in Rijssen absoluut niet waarderen en steken die onvrede niet onder stoelen of banken.